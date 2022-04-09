كشفت تقارير إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غاضب جدا بسبب تسريب التشكيل الخاص للفريق قبل مبارياته بساعات.

ووفقًا لما أشارت إليه شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية فإن أنشيلوتي يدرك بأن هناك خائن داخل غرف خلع الملابس الخاصة بريال مدريد يقوم بتسريب تشكيل الفريق لوسائل الإعلام.

وأضافت الشبكة أن أنشيلوتي قام خلال الأسابيع الماضية بالإعلان عن التشكيل الخاص بالنادي الملكي قبل أي مباراة بحوالي ساعتين، وأن هناك لاعب داخل ريال مدريد بقوم بتسريب التشكيل لإذاعة إسبانية قبل الإعلان الرسمي عنها مما أثار غضب أنشيلوتي.

وأتمت الشبكة الإسبانية بأن أنشيلوتي يسعى لمعرفة اللاعب المسؤول عن تسريب التشكيل ونقل الأخبار لوسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.