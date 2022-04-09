شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع آلاف الأشخاص في تشييع جنازة برلماني روسي بارز في موسكو.

وتعد مشاركة الرئيس الروسي بوتين في مراسم جنازة البرلماني فلاديمير جيرينوفسكي، ومنافسه السابق في انتخابات الرئاسة، هي أول ظهور علني له منذ فترة طويلة.

وتوفي جيرينوفسكي، زعيم فصيل الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي القومي المتطرف، الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما بعد دخوله المستشفى لأكثر من شهرين جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جيرينوفسكي كان معروفا بـ"خطبه النارية ضد الغرب"، التي غالبا ما كان يبدو أثرها على وجهه.

وتسببت لغته الصريحة وغير الدبلوماسية في إكسابه سمعة كأحد أكثر السياسيين البارزين في روسيا.

وترشح جيرينوفسكي للانتخابات الرئاسية 6 مرات، كان آخرها في عام 2018، عندما حل ثالثا بحصوله على نسبة 5.65٪ من الأصوات.

وفي الوقت ذاته، اندلع صراع في موسكو حول من سيحل محله على رأس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، وهو أحد 5 أحزاب موالية للكرملين في مجلس الدوما.