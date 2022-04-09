ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على أوجسبورج في الدوري الألماني

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق بايرن ميونخ لفوز صعب على أوجسبورج 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب فولفسبورج على أرمينيا بيليفيلد 4 / صفر وكولون على ماينز 3 / 2 وبوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه جريتر فورت 2 / صفر.

وظل التعادل السلبي قائما بين بايرن ميونخ وأوجسبورج لأكثر من 80 دقيقة ثم نجح ليفاندوفسكي في إحراز هدف الفوز للفريق البافاري من ضربة جزاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي كان قد افتتح منافسات المرحلة بالفوز على شتوتجارت 2 / صفر أمس الجمعة، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق فولفسبورج فوزا كبيرا أمام أرمينيا بيليفيلد وتغلب عليه 4 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل الأهداف الأربعة لفولفسبورج، لوكاس نميشا (هدفان) في الدقيقتين 11 و38 وماكسيميليان أرنولد وماكس كروز في الدقيقتين 48 و53 .

وشهدت المباراة صدمة لأرمينيا بيليفيلد حيث خرج مدافعه السويسري سيدريك برونر، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بسبب التحام قوي.

واصطدم برونر برأسه مع جوناس ويند خلال صراع على كرة عالية، وسقط أرضا بشكل أثار فزع لاعبي أرمينيا بيليفيلد الذين استدعوا الطواقم الطبية على الفور.

واستمرت محاولات علاج برونر على أرض الملعب لدقائق ثم جرى نقله إلى خارج الملعب وسط تصفيق حار له من جماهير كلا الفريقين.

وجاء ذلك بعد أن فريق شهد أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع الماضي تعرض مهاجمه فلوريان كلوس لإصابة خطيرة في الرأس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع شتوتجارت 1 / 1 ، وقد احتاج لعملية جراحية.

وتغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه جريتر فورت بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس تورام والحسن بليا في الدقيقتين 18 و24، وجاء هدف الحسن بليا من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد جريتر فورت عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وتغلب كولون على ماينز 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد ماينز عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لكولون، إلياس السخيري وديجان ليوبيسيتش ولوكا كيليان في الدقائق 60 و78 و82 بينما سجل جوناثان بوركاردت وكريم أونيسيو هدفي ماينز في الدقيقتين 14 و55 .