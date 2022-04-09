روسيا تستعرض التفاصيل: مخطط أوكراني استفزازي لاتهامنا بارتكاب مذابح ضد مدنيين

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن لديها معلومات وصفتها بـ«المؤكدة» تفيد بأن السلطات الأوكرانية تخطط لما أسمته موسكو «استفزازًا جديدًا» بهدف «اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف».

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية أيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت، وقال إنّ القوات الروسية غادرت المنطقة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.

ودائمًا ما تنفي روسيا اتهامات توجه إليها بأنها تستهدف المدنيين خلال حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، علمًا بأن لا يوجد مصدر مستقل على الأرض يمكن الاستناد إليه للحصول على معلومات جازمة.

وقال كوناشينكوف: «رجال هيئة أمن الدولة الأوكرانية يخططون لنقل جثث سكان محليين لقوا حتفهم جراء قصف مدفعي أوكراني، من مشرحة مستشفى المدينة في شارع بوليفايا إلى الطابق السفلي بأحد المباني على المشارف الشرقية لإربن».

وأضاف: «بعد ذلك، سينظم الأمن الأوكراني في غابة بوشا-فوديتسا المجاورة، مسرحية تحتوي على إطلاق نار والقضاء على مجموعة رجال استطلاع روسية مزعومة وصلت إلى إربن لقتل الشهود على جرائم حرب روسية».

وتابع: «بعد العثور في الغابة على جثث جنود أسرى روس لقوا حتفهم في وقت سابق تحت التعذيب على أيدي القوميين المتطرفين الأوكرانيين، سيتم تقديم ذلك على أنه دليل لا جدال فيه لصحة رواية كييف.. هذه المسرحية هدفها توزيع مواد مصورة للحادث عبر الإعلام الغربي».

وفي 3 أبريل الجاري، نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات وجهتها لها السلطات الأوكرانية بقتل مدنيين في بوتشا بمقاطعة كييف، وقالت إنّ القوات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، وتحدثت عن أنه لم تظهر أدلة على الجرائم إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها، حين وصل أفراد جهاز الأمن الأوكراني إلى تلك المدينة، في اتهام واضح للقوات الأوكرانية بأنها التي ارتكبت هذه الاعتداءات.