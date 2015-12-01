 ميدفيديف يحذر من انهيار كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الغرب وروسيا - بوابة الشروق
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ميدفيديف يحذر من انهيار كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الغرب وروسيا

أ ش أ
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 9:55 ص

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف، أن الحملة الغربية ضد روسيا وحدت الشعب والسلطة، محذرا من انهيار كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الغرب وبلاده.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، عن ميدفيديف قوله: "إن العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا ستؤدي إلى انهيار المؤسسات الدولية"، مضيفا أن هدف العقوبات هو خلق حالة من عدم الرضا عن السلطة في روسيا من أجل تغييرها، لكن هذه الحملة أدت إلى توحيد الشعب مع السلطة.

وأوضح ميدفيديف أن العقوبات الغربية تعتبر بمثابة إعلان حرب اقتصادية على روسيا، مشددا على حق موسكو في الدفاع عن نفسها ضد هذه الحملة.

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