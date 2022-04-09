عبد العاطي يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في مجال الري الحديث

• المديرة المنتدبة بالبنك الدولي: ندعم جهود مصر للدفع بمبادرة إئتلاف قادة المياه والمناخ.. ومصر سيكون لها دور كبير في دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي

• وزير الري: تقليل الانبعاثات وزيادة مرونة المنظومة المائية أحد فوائد الري الحديث من خلال تقليل كميات الأسمدة واستخدام الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع السيدة ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لسيادتها، وذلك بحضور السيد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسيدة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والسيد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والسيد المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

خلال الاجتماع، تم استعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال إستخدام نظم الري الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وكذا التعاون بين الجانبين في دعم "ائتلاف قادة المياه والمناخ".

وأشادت السيدة ماري بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم في سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد على طرق الري المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية في مصر والجاري تنفيذها حاليا ؛ تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأكدت على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة "ائتلاف قادة المياه والمناخ"، مشيرة إلى أن مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه.

وأشار لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

وأوضح أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وتحقيق الامن الغذائي، باعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الامن الغذائي، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الانتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، الأمر الذي أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

كما أشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل ايتخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.

وأكد على الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.