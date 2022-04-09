وزيرة التضامن تشارك في احتفالية كلية رمسيس للبنات بالعرض السنوي لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن، في احتفالية مدرسة كلية رمسيس للبنات التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بالاحتفال السنوي لعام ٢٠٢٢ لقسم التربية.

وأكدت القباج، احترام الاختلاف وعدم التمييز ضد الآخرين أهم ما نشأت عليه في هذه المدرسة، حيث كانت تجمع ما بين الكنيسة والجامع، وما بين المصريين والأجانب، وما بين الغني والفقير، وأنشأت المدرسة منذ أكثر من 40 عاماً قسماً للتربية الخاصة، وعملت على دمج طلاب ذلك القسم مع جميع طلاب المدرسة فأدركت الطالبات كجزء من تكوينها أن الله خلق الناس على اختلافات يجب أن يحترمها الجميع.

وأوضحت القباج أن الوزارة لها نصيب كبير من السياسات والبرامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد لدى الوزارة ٦٣٠ كيانًا يساهم في رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فتتنوع الخدمات ما بين مكاتب تأهيل، ومراكز تأهيل، ومؤسسات ليلية، ومؤسسات نهارية، وأماكن تقييم الحالة النفسية والمستوى المهني، وغيرها من الخدمات.

وأوضحت أنها ترغب في أن تساعد المدرسة في جمع مستندات الطالبات من القسم الخاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل عام في مجتمع المدرسة، لتقوم الوزارة تباعاً في المساعدة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم حيث أن كلهم يعتبروا من الدرجة الأولى.

وفي ختام الاحتفالية كرمت المدرسة الطالبات المتميزات في المدرسة، مقدمة لهن الهدايا التذكارية.