ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم السبت، تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا، ليسجل بذلك أدنى مستوى في المعدل منذ نهاية يناير الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1141.8، مقابل 1181.2 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1531.5، وقبل شهر 1319.

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 ألفا و675 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 196 ألفا و456 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 309 حالات، مقابل 292 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 22 مليونا و591 ألفا و726 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 18مليونا و323 ألفا و900 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 131 ألفا و679 شخصا.