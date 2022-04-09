خسارة مفاجئة لمانشستر يونايتد وأرسنال بالدوري الإنجليزي

تعرض مانشستر يونايتد وأرسنال لخسارة مفاجئة، حيث سقط الأول على ملعب إيفرتون صفر/1 كما خسر ارسنال أمام ضيفه برايتون 1/ 2 في الوقت الذي فاز فيه ليدز يونايتد على مضيفه واتفورد 3 /صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد، حقق إيفرتون انتصارا مهما في مسعاه نحو تفادي الهبوط بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 عندما سدد أنتوني جوردون كرة قوية اصطدمت بهاري ماجوير، مدافع مانشستر يونايتد وعانقت الشباك.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 18 مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل ،توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في تسع مباريات.

وعلى استاد الإمارات، حسم برايتون فوزه على مضيفه ارسنال بهدفين حملا توقيع لياندرو وإينوك مويبو تروسارد في الدقيقتين 29 و67 مقابل هدف لأصحاب الأرض أحرزه مارتن اوديجارد قبل دقيقة واحدة من النهاية.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد ارسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ملعب فيكارج رود فاز ليدز يونايتد على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم رافينيا بهدف لليدز في الدقيقة 21 ثم أضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 73 وتكفل جاك هاريسون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.