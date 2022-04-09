أمسية رمضانية بنادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة

نظم نادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع قصر الثقافة، أمسية رمضانية دينية، مساء الجمعة؛ احتفالًا بشهر رمضان المبارك، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

تضمنت الأمسية فقرات متنوعة للإنشاد الديني عن شهر رمضان الكريم، وأخرى ابتهالاً في حب الرسول، قدمها فريق من قصر الثقافة، بحضور الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة النادي ومشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر الثقافة فرع المنيا.

كما يتعاون نادي المنيا وقصر الثقافة في تنظيم أمسية جديدة، يوم الخميس المقبل، بالمقر الرئيسي للنادي، تتضمن فقرات كورال أطفال وفنون شعبية.