الاتحاد الأوروبي: الهجوم على محطة قطارات أوكرانية جريمة حرب روسية

ألقى الاتحاد الأوروبي باللائمة على روسيا في القصف الصاروخي، الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في محطة قطارات في كراماتورسك بأوكرانيا، واصفا إياه بجريمة حرب.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي "لقد كان ذلك قصفا وحشيا عشوائيا لمواطنين أبرياء بينهم الكثير من الأطفال، الذين كانوا يفرون وسط مخاوف من هجوم روسي آخر على منازلهم وبلادهم".

وأضاف "يجب مساءلة هؤلاء المسؤولين عن جريمة الحرب هذه. ويجب ألا تكون هناك حصانة من انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

كما تلقي الولايات المتحدة باللائمة على القوات الروسية في الهجوم على محطة القطارات. وبحسب مسؤولين أوكرانيين ، لقى أكثر من خمسين شخصا حتفهم وأصيب أكثر من مئة آخرين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أمس الجمعة، إن النفي الرسمي الروسي بشأن المسألة "غير مقنع".

كان قد تم أيضا اتهام روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية العثور على 280جثة في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإجراء تحقيق دولي في الواقعة.



