عادل النجار رئيس جهاز المدينة: 8 مليارات جنيه استثمارات قائمة لتطوير مشروعات الطرق بالسادس من أكتوبر

تستثمر هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب 8 مليارات جنيه فى مشروعات الطرق الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر والتى تهدف إلى ربط المدينة بالمناطق المجاورة والمحافظات، تبعا لتصريحات المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة.

أضاف النجار أن طريق الواحات يشهد عملية تطوير كبرى ضمن خطة التطوير الشامل لمنطقة 6 أكتوبر. وأن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ عملية التطوير، بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية الشاملة لخدمة العديد من القطاعات، موضحا أن أبرز التطورات التى يشهدها طريق الواحات تتمثل فى مشروعات البنية الأساسية التى تشمل عدة محاور، حيث تم الانتهاء من الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الواحات وكذلك (طريق داعم لطريق الفيوم) بتكلفة 918 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى بتكلفة مليار و500 ألف جنيه تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر بإجمالى طول 30 كم وبتكلفة إجمالية 2 مليار و418 مليونا.

وقال: إن طريق الواحات يبلغ طوله 25 كم. ويشمل الحارات الرئيسية والطريق الداعم متضمنا الأعمال الصناعية بتكلفة مليارى جنيه، كما يجرى حاليا التشغيل التجريبى لكوبرى ونفق تقاطع (8)؛ حيث يصل طول الكوبرى إلى 800 متر تقريبا وعرض 16 متر (أربع حارات مرورية) ويخدم القادم من الطريق الدائرى والمتجه إلى طريق الواحات فى اتجاه الفيوم. ويبلغ طول النفق نحو 800 متر وعرض 16 مترا (أربع حارات مرورية).

وأشار إلى أن النفق يخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائرى. كما يجرى أيضا الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائرى الجنوبى بتكلفة 950 مليون جنيه بعرض 82 مترا، والذى يربط بين مدن أكتوبر الثلاث. أوضح أن التطورات التى يجرى تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التى توفرها الدولة تهدف إلى تيسير حركات المرور، كما تساهم هذه التطورات فى ربط المدينة بباقى الأماكن الحيوية المجاورة والمحافظات الأخرى.

أضاف النجار أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والحارات الرئيسية المؤدية للصالة المغطاة بطول 6 كم بقيمة 54 مليون جنيه، وأعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوى بطول 12 كم بقيمة 166 مليون جنيه، وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة على الطريق ليلبى احتياجات المرور وتحقيق السيولة المرورية، حيث يعتبر من المحاور الرئيسية الداخلية التى تربط بين الأحياء السكنية بالمدينة. كما تم رفع كفاءة الطرق بين المجاورات (1 ــ 3 غرب سوميد) بطول المشروع 10 كم بقيمة 134 مليون جنيه، ويجرى تطوير المجاورات 4 – 5ــ6ــ7 ــ8ــ9ــ10 بمنطقة غرب سوميد، ورفع كفاءة الطرق بين المجاورات 11و 12 غرب سوميد بطول 10 كم بتكلفة 129 مليون جنيه، وكذلك تطوير طرق منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية.