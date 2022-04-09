أفاد برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في اليمن، جراء تداعيات حرب أوكرانيا تدفع ملايين اليمنيين إلى الجوع.

وأشار البرنامج - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية الشرعية، اليوم - إلى أن الأمن لا يعني الشعور بالأمان من الحرب، بل هو أن يكون لديك غذاء ومصروف في منزلك لتأمين أطفالك.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت - الثلاثاء الماضي - أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تشهدها البلاد الغارقة في صراع مميت من أكثر من سبعة أعوام.

جدير بالكر أن الحرب الدائرة في البلاد للعام الثامن على التوالي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لإنقاذ حياتهم.