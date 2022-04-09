خبيران في المركزي التشيكي: كبح التضخم أولوية قصوى

كتب العضو في مجلس إدارة البنك المركزي التشيكي، فويتيك بيندا، ومستشار مجلس الإدارة، جاكوب ماتيجو، في عمود رأي نُشر في صحيفة "برافو" التشيكية اليوم السبت أن البنك المركزي التشيكي يجب أن يركز على كبح التضخم للحيلولة دون ترسخ نمو أسعار المستهلكين المرتفعة في الاقتصاد على المدى الطويل.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، كتب بندا وماتيجو أن البنك المركزي التشيكي لا يحاول قمع الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على تهدئة الطلب المحلي ودعم المدخرات، مشيرين إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر مارس سيقترب من 13% أو "ربما أعلى".

وكتب بيندا وماتيجو "استعادة استقرار الأسعار هي الآن أولوية مطلقة للبنك المركزي التشيكي... على الرغم من أن الاقتصاد التشيكي يواجه الآن أوقاتا معقدة، فإن البنك المركزي يجب أن يركز بشكل أساسي على ترويض التضخم".