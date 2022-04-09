يعد التمر من أشهر الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناوله على الإفطار، وذلك لكي يعادل نسبة السكر في الدم، ولكنه مصدر قلق لمرضى السكري، لذلك نشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول إمكانية تناول مرضى السكري التمر بأمان.

*لماذا التمر مصدر قلق لمرضى السكري؟

يحتوي التمر على الكثير من الحلاوة في قطعة صغيرة نسبيًا، وهو أيضا مصدر طبيعي للفركتوز، ويحتوي كل التمر المجفف على 67 سعرة حرارية وحوالي 18 جرامًا من الكربوهيدرات، ويمكن أن يكون التحكم في مستويات السكر بالدم أمرًا صعبًا بين مرضى السكري، وعادة ما يُنصح الأشخاص المصابون بهذه الحالة بأن يكونوا على دراية بتناول الكربوهيدرات.

ومع ذلك يمكن أن يكون التمر جزءً من نظام غذائي صحي لمرضى السكري، وذلك لأن عبوات التمر المجففة تحتوي على ما يقرب من 2 جرام من الألياف، أو 8% من القيمة اليومية، حيث تساعد الألياف الغذائية الجسم على امتصاص الكربوهيدرات بوتيرة أبطأ، وهو أمر مهم بشكل خاص لمرضى السكري، وكلما تم هضم الكربوهيدرات بشكل أبطأ، قل احتمال ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

*كيف يؤثر التمر على نسبة السكر في الدم؟

يتسبب الطعام الذي يحتوي على مؤشر سكري منخفض في تقلبات أقل أهمية في سكر الدم ومستويات الأنسولين، لذلك فإن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من GI يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، ويمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري، الذين يصعب على أجسامهم التحكم في هذه الاختلافات.

ويجب أن يحاول الأشخاص المصابون بداء السكري عمومًا التمسك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حيث يساعدهم هذا على إدارة مستويات السكر في الدم.