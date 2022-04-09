قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية إن مصر بلد واحدة لكل المصريين وستظل كما هي إلى الأبد.

وأضاف زكي - في كلمته خلال إفطار الوحدة الوطنية الذي نظمته الطائفة الإنجيلية في الكنيسة الانجيلية بمدينة نصر اليوم - أن "مصر سبيكة واحدة عصية على الكسر مهما كانت المخاطر التي تحيط بها".

وأكد أن الأحداث الطائفية التي تقع لن تؤثر في وحدة المصريين .

شارك في الافطار عدد من شيوخ الأزهر والشخصيات العامة من بينهم الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والداعية الاسلامي الدكتور سعد الهلالي والشيخ الدكتور مظهر امام مسجد عمر مكرم والكاتبة فاطمة ناعوت وعدد من رجال الشرطة والمحليات بالقاهرة.