رقم قياسي لفاسكيز بعد هدفه في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني

نجح لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد في تحقيق رقم قياسي خاص به، وذلك بعد أن سجل هدف خلال مباراة فريقه أمام خيتافي، والتي أقٌيمت مساء اليوم السبت لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على خيتافي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك قبل مباراته الهامة أمام تشيلسي الإنجليزي والتي ستُقام الثلاثاء المقبل لإياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبالهدف الذي سجله فاسكيز وصل اللاعب للهدف رقم 20 له بالدوري الإسباني، بجانب أنه وصل للهدف رقم 17 له بقميص النادي الملكي والخامس له بقدمه الأيسر والأول له بنفس القدم منذ هدفه ضد فالنسيا في ديسمبر عام 2018.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 72 معزز صدارته للدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.