مهندس بمحطة تشيرنوبل يبدي قلقه حيال احتمال اختطاف زملاء ونقلهم إلى روسيا

أعرب مهندس في محطة تشيرنوبل النووية السابقة في أوكرانيا عن قلقه حيال احتمال اختطاف زملاء له ونقلهم إلى روسيا.

وفي تصريحات للفرع الناطق باللغة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال المهندس فاليري زيميونوف :" الأمر يقلقنا".

وتتهم القيادة الأوكرانية روسيا باحتجاز طاقم العاملين في تشيرنوبل لمدة تقرب من شهر كرهائن، بالملجأ الواقي من القنابل في المبنى، ونقلهم بعد ذلك إلى روسيا عنوة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

يذكر أن قوات روسية قامت بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي باحتلال محطة تشيرنوبل، ورغم ذلك واصل فريق عمل أوكراني أعمال الصيانة في المحطة التي تضررت جراء انفجار ضخم حدث بها في عام 1986.

وأضاف زميونوف في المقابلة التي نُشِرَتْ اليوم السبت:" كنا مضطرين باستمرار إلى التفاوض معهم وبذل أقصى جهد حتى لا نسيء إليهم حتى يسمحوا لأطقمنا بإدارة المكان".

وكان التيار الكهربائي انقطع عن المحطة مؤقتا أثناء الاحتلال الروسي لها، وأوضح الخبير الأوكراني أنه سرق وقودا في السر آنذاك من الجنود الروس للإبقاء على تشغيل مولدات الطوارئ وقال" لم أخف على حياتي، بل كنت خائفا مما سيحدث إذا لم أعتن بالمحطة، كنت خائفا من وقوع مأساة للبشرية".

ولا تزال هناك نفايات مشعة مخزنة في تشيرنوبل، وذكرت عدة تقارير في الأيام الماضية أن جنودا روسا حفروا خنادق في الغابة وزعمت هذه التقارير أن الجنود تعرضوا لإشعاعات جراء ذلك. وقال زيمونوف لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية:" قلنا لهم إنهم لا ينبغي أن يفعلوا هذا وإن هذا شديد الخطورة لكنهم تجاهلونا".