سون ينفرد برقم مميز متفوقا على صلاح ونجوم البريميرليج

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بات سون هيونج مين، نجم توتنهام، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بدون ركلات جزاء.

وسجل سون اليوم هاتريك في مرمى أستون فيلا، رفع رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثاني خلف محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا.

وبات سون أول لاعب يتخطى حاجز الـ15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا بدون ركلات جزاء، حيث سجل صلاح 15 هدفا و5 أهداف أخرى من ركلات الترجيح.

ويتربع محمد صلاح على صدارة الدوري، منذ عدة أشهر، إلا أن صدارته أصبحت في خطر بعد اقتراب الكوري الجنوبي منها.

ومن المقرر أن يلتقي صلاح نجم ليفربول غدا مع السيتي ولديه فرصة توسيع الفارق مرة أخرى.