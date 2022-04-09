تشيلسي يستعيد إتزانه بنصف دستة أهداف في شباك ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

استعاد تشيلسي إتزانه واكتسح مضيفه ساوثهامبتون 6/ صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى تعرض مانشستر يونايتد وأرسنال لخسارة مفاجئة، حيث سقط الأول على ملعب إيفرتون صفر/1 كما خسر أرسنال أمام ضيفه برايتون 1/ 2 في الوقت الذي فاز فيه ليدز يونايتد على مضيفه واتفورد 3 /صفر.

وعلى ملعب سينت ماري، حسم تشيلسي الفوز من الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بأربعة أهداف، قبل أن يسجل هدفين أخرين في الشوط الثاني.

وافتتح الإسباني ماركوس الونسو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 16 وسجل الألماني تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 21 وبعدها بعشر دقائق سجل الألماني الأخر كاي هافيرتز الهدف الرابع للفريق الضيف.

وفي الشوط الثاني أحرز فيرنر الهدف الثاني له والخامس لتشيلسي في الدقيقة 49 ثم سجل مونت الهدف الثاني له والسادس لتشيلسي في الدقيقة 54.

وحقق تشيلسي فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه أمام برنتفورد 1 /4 في الدوري الإنجليزي وأمام ريال مدريد الإسباني 1 /3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.