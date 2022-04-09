السيسي يجتمع مع وزيرة الهجرة للاطمئنان على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية.

كما وجه السيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.