الرئيس العراقي يحذر من استمرار الأزمة السياسية: قد تؤدي إلى متاهات خطيرة

حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، من استمرار الأزمة السياسية، معتبرا أنها قد تقود نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله: "في 9 أبريل نستذكر سقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات البلد وطاقات أبنائه الفذّة في حروب وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا".

وفي 9 أبريل عام 2003، تمكنت القوات الأمريكية من دخول العاصمة العراقية بغداد وأسقطت نظام صدام حسين.

وصرّح صالح، في بيان بهذه المناسبة، أن 9 أبريل هو أيضا مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي في البلد بعد تجربة عقدين من الزمن، مشددًا على ضرورة عدم الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير في العام 2003.

وأضاف: «يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق»، لافتا الى أنّ الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحًا حقيقيًّا وجذريًّا لا يقبل التأجيل.

وأكد أن ما تقدم لن يتحقق من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة وشرعيتها عبر إجراءات استثنائية شجاعة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.

وتابع: «اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم».

وأشار إلى أنه أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله.

ولفت إلى أن الأشهر التي أعقبت انتخابات أكتوبر، تؤكد الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية.

ويقف العراق على عتبة انسداد سياسي بعد نصف سنة على انتخاباته البرلمانية المبكرة، على خلفية فشل جهود انتخاب رئيس جديد، ومن ثم رئيس للحكومة.