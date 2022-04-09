ألمانيا تحقق في مرور موكب يرفع الأعلام الروسية ويردد الأغانى الشعبية الروسية بشتوتجارت

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نظم في شتوتجارت جنوبي ألمانيا اليوم السبت موكب بالسيارات مؤيد لروسيا.

وسار رتل طويل من السيارات يحمل العديد من الأعلام الروسية فوق غطاء محرك السيارات عبر عاصمة ولاية بادن فورتمبيرج.

ورفعت السيارات شعارا يقول: "ضد التمييز بحق الناطقين بالروسية".

وصاح المتظاهرون منادين "أوقفوا رهاب روسيا (روسوفوبيا)"، و "ضد التمييز بحق الأطفال الناطقين بالروسية في المدارس".

وقبل أن يبدأ الموكب في التحرك، تم عزف النشيد الوطني الروسي والألماني ورقص الحاضرون وغنوا على أنغام الأغنية الشعبية الروسية "كالينكا".

لم تسجل الشرطة الألمانية أية حوادث أو اضطرابات في حركة المرور في البداية.

كان المكتب التنظيمي للشرطة أصدر سابقا شروطا صارمة: لن يسمح للموكب بالتعرض للحرب في أوكرانيا.

وسجلت الشرطة 190 سيارة شاركت في الموكب.

وصف أصحاب مبادرة تنظيم الموكب أنفسهم بأنهم "متحدثون بالروسية".

وتجمع حوالي 20 شخصا على مسافة من مظاهرة مضادة للموكب مؤيدة لأوكرانيا.

كما تم تسجيل موكب آخر ينظم بعد ظهر غد الأحد يضم حوالي 50 سيارة في لوراخ بجنوب بادن.

من ناحية أخرى تردد أن مظاهرتين مضادتين نظمتا من أجل لفت الانتباه إلى الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا.

كان موكب مماثل نظم يوم الأحد الماضي أثار موجة من الغضب.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات مؤيدة لروسيا في عدة مدن نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك هانوفر وفرانكفورت.

من ناحية أخرى تردد أن مظاهرتين مضادتين نظمتا من أجل لفت الانتباه إلى الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا.

كان موكب مماثل نظم يوم الأحد الماضي أثار موجة من الغضب.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات مؤيدة لروسيا في عدة مدن نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك هانوفر وفرانكفورت.

يدعو عدد من السياسيين المحليين إلى اتباع نهج صارم ضد هذه المظاهرات المؤيدة لروسيا، ويقولون إن إبراز الحرف "زد" يمجد جرائم الحرب وبالتالي يمكن مقاضاة من يرفعه، كما قالت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فايسر، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" إن هناك حاجة مستمرة إلى تدخل الشرطة".