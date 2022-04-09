قالت الفنانة صابرين، إنها اعتزلت الفن بسبب تخبطها بعد مسلسل «أم كلثوم»، بالإضافة إلى بعض المشكلات في حياتها الأسرية، معقبة: «كنت محطمة نفسيا».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أنها شعرت بالكره تجاه كل شيء بعد النجاح المذهل الذي حققته في مسلسل «أم كلثوم»، متابعة: «حسيت إني كارهة الدنيا والحياة فاتجهت لربنا».

وذكرت أنها لا تقدم على فعل شيء إلا وهي مؤمنة به تمامًا، مضيفة أنها لم تعتزل الفن بعد ارتدائها الحجاب، بل ابتعدت عن التمثيل فقط واتجهت إلى تقديم البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى أنها قدمت مسلسل إذاعي في هذه الفترة.

وأكدت الفنانة صابرين، أنها لم تربط إطلاقًا بين الابتعاد عن التمثيل والحجاب، أو حتى قالت إن الفن حرام، قائلة: «دي حالات بين البني آدم وربه».