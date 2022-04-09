زعيم عراقي شيعي: الإطار التنسيقي لن يقبل بحكومة صدرية

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية قيس الخزعلي، إنّ الحكومة العراقية الجديدة لن تتشكل من دون تفاهمات وأن هناك مؤشرات عن وجود تغييرات سياسية في البلاد.

وأضاف في تصريح بثه التلفزيون في ساعة متأخرة من ليل الجمعة - السبت، أنّ الإرادة الخارجية هي من جمعت التحالف الثلاثي / التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي يجعله مهددا بالتفكك في حال اختلفت عليه الإرادة الخارجية.

وتابع: «الكتلة الصدرية لم ترسل رسائل إطمئنان إلينا وطالبت بحل الحشد الشعبي رغم إرسال الإطار الشيعي جواب خطي بموافقته على مطالب الصدر الـ 12 المقدمة من قبله قبل أن يقوم بإضافة نقطتين جديدتين بعد المفاوضات بشأن رئاسة الوزراء».

وأكمل: «تفاجأنا بإعلان التيار الصدري التحالف الثلاثي رغم مفاوضته معنا وأن الصدر طالب برئاسة الوزراء و12 وزارة، وأن الإطار التنسيقي لن يقبل بحكومة صدرية وإنما يريد رئيس وزراء يختاره الصدر».

وأخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن تمكنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي من حشد قوى شكلت بالمجمل الثلث المعطل في البرلمان من إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا ما لم يتم إشراكهم جميعا في حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية وهو مايرفضه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين بنتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في 10 أكتوبر الماضي.