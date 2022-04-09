مرتضى منصور يجتمع بقائدي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

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عقد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع قائدي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أوباما، في حضور المدرب العام أسامة نبيه مساء الجمعة.

وكان مرتضى منصور افتتح في التاسعة والنصف أمس، الدورة الرمضانية التي تقام على ملاعب الكرة الخماسية بالقلعة البيضاء.

وقال مرتضى على هامش دورة الزمالك الرمضانية: "هناك جلسة جمعت بيني وبين شيكابالا وأوباما وأسامة نبيه لمناقشة بعض الأمور الخاصة في الزمالك، سأتحدث عن تفاصيل تلك الجلسة لاحقاً".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.