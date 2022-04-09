الأهلي في مواجهة قوية أمام المصري قبل صدام دوري الأبطال

يواصل الأهلي، مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره المصري البورسعيدي، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.

ويبحث الأهلي، متصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بقيادة موسيماني، عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز بهدف نظيف في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، في لقاء شهد غياب أكثر من لاعب بالتشكيل الأساسية للأحمر عن المباراة.

ومن جانبه حرص موسيماني، على إعطاء تعليمات للاعبين في المران الأخير للفريق قبل مباراة اليوم، بشأن التمركز بشكل صحيح في الخط الدفاعي، مطالبا بضرورة التركيز والحفاظ على سلسلة الانتصارات لمواصلة التربع على صدارة جدول المسابقة.

كما طالب موسيماني، اللاعبين بضرورة أحراز هدف مبكر في اللقاء من أجل الضغط بشكل أكبر على الفريق البورسعيدي، الذي يمتلك عناصر تمتلك مهارة كبيرة.

ومن المنتظر أن يجري موسيماني بعض التعديلات على تشكيل مباراة اليوم، في ظل غياب محمود وحيد وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي، للشعور بإجهاد، على أن يعود علي معلول لمركزه مرة أخرى بجانب الدفع بـ أفشة في مركزه مرة أخرى.

وينتظر أن يدخل الأهلي، بقيادة موسيماني، مباراة اليوم بتشكيل مكون: «محمد الشناوي، على معلول ، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، محمد شريف».

ومن جانبه، حرص التونسي معين الشعباني، مدرب المصري، على إعطاء تعليمات خاصة للاعبيه قبل مباراة اليوم، لتنفيذها أمام الأهلي، بجانب مشاهدة مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالبهم بالاعتماد على الكرات الثابتة لاستغلالها في تسجيل الأهداف، كما قام بتدريبهم على الانتشار السريع، ولعب الكرة بسرعة من لمسة واحدة، فضلا عن تنفيذ هجمات مرتدة متقنة وسريعة.

كما شدد المدرب التونسي، على لاعبيه، بضرورة إسعاد الجماهير، وتحقيق الفوز أمام الأهلي واستعادة الروح والنتائج الإيجابية في بطولة الدوري العام، وذلك لاستعادة المكانة الطبيعية للفريق والمنافسة على المربع الذهبي، وذلك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يدخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من: «أحمد مسعود، أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، الياس الجلاصي، عبد الفتاح جريندو، عمرو مرعي».

وستشهد مواجهة اليوم، حدثا لا يتكرر كثيرا، ليس فقط بين 11 لاعب من كل فريق بل ستتجه الأنظار نحو اثنين من المدربين المخضرمين في القارة الإفريقية حيث سبق وأن توج الثنائي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والتونسي معين الشعباني بـ 5 ألقاب لدروي أبطال إفريقيا.

وستجمع مباراة اليوم بين موسيماني والشعباني للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات المدربين محليا وقاريا، حيث التقى المدربان العام الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين كان الشعباني مدربا للترجي التونسي، ونجح موسيماني في الفوز ذهابا 1-0 في رادس، ثم في الإياب أيضا في القاهرة بنتيجة 3-0.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في المباراة رقم 122 التي تجمعهما في بطولة الدوري، حيث سبق وأن التقى الأهلي والمصري في 121، حصل الأحمر على نصيب الأسد من الفوز في 68 مباراة مقابل 19 للفريق البورسعيدي، وتعادلا في 34 لقاء، وهز لاعبو الأهلي شباك المصري بـ174 هدفا مقابل 91 في شباك الأحمر.