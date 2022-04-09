يوناما تحث طالبان على التوقف عن ترويع الصحفيين والإعلاميين في أفغانستان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن قلقها إزاء الوضع بالنسبة للإعلام والصحفيين في أفغانستان، مضيفة أن حركة طالبان لم تقلص الاعتقالات التعسفية للصحفيين الأفغان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت، عن يوناما قولها إن حركة طالبان لم تسمح للصحفيين ولا للإعلاميين المحتجزين بالاتصال بالخارج خلال فترة احتجازهم من قبل الحركة.

وذكرت البعثة بشكل خاص بسم الله وطن دوست، الذي كان محتجزا لدى طالبان لمدة عشرة أيام ولم يتم السماح له بالاتصال بأسرته ولا أي شخص بالخارج.

ووطن دوست هو صحفي محلي بولاية "قندهار"، اعتقلته طالبان، دون الكشف عن الدافع وراء الاعتقال.

وذكرت "يوناما" أنه تم إطلاق سراح وطن دوست لكن تم نقل صحفيين آخرين إلى سجون طالبان.

وكانت طالبان قد اعتقلت في وقت سابق ثلاثة صحفيين وإعلاميين في ولاية "قندهار"، الذين أطلقت سراحهم بعد ذلك.

يأتي ذلك فيما أعربت الرابطة الأفغانية المستقلة للصحفيين عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين الأفغان مضيفة أنه تم تسجيل 114 حالة انتهاك ضد الصحفيين في الاشهر السبعة الماضية.

وتعد الرقابة والقيود والوصول إلى المعلومات من المشكلات الأخرى، التي يعاني منها الصحفيون الأفغان أكثر من غيرهم.