بيراميدز يستضيف غزل المحلة في لقاء يحمل شعار «لا بديل عن الفوز»

يستضيف بيراميدز، نظيره غزل المحلة، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في مباراة اليوم، حيث يدخل الثنائي إيهاب جلال وعبدالحميد بسيوني، مدربي الفريقين اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، فالأول خسر أخر مباراة له أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متقدما في البداية، والثاني يبحث عن تحسين ترتيب "زعيم الفلاحين" في جدول المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة فقط.

وطالب إيهاب جلال، لاعبيه بضرورة نسيان هزيمة الزمالك بالتحقيق الـ3 نقاط في مباراة اليوم، والتركيز والعمل على إظهار قدراتهم قبل المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي.

واستقر إيهاب جلال على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، والمنتظر أن يتكون من: «مهدي سليمان، محمد حمدي، علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي، نبيل عماد "دونجا"، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، إبراهيما توريه، إبراهيم عادل، فخري لاكاي».

في المقابل، حرص عبد الحميد بسيوني، على شحن لاعبيه بالطاقة الإيجابية واللعب على العامل النفسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والفوز بـ3 نقاط من أجل البعد عن منقطة الخطر في ترتيب الجدول.

ومن المنتظر أن يخوض المحلة مباراة اليوم، بتشكيل مكون من: «عمرو شعبان، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، يحيى حامد، مصطفي العش، بازوكا، احمد النادري، هشام عادل، أحمد غنيم وعبده يحيى، باولون فوافي»