نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا يظهر طائرات مقاتلة وهي تنفذ غارات جوية على العديد من المواقع في أوكرانيا.

وفي إحدى اللقطات، تظهر دبابة للحظات في موقع لم يتم الإفصاح عنه، قبل أن يكسوها الدخان المتصاعد، فيما بدا وكأنه استهداف لمكان تواجدها، وفق شبكة «يورو نيوز».

وقالت الوزارة، إنّ مسيرة عثرت على الدبابة الموجودة خلف المباني الصناعية وقامت بتدميرها.

وفي اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، السبت، شوهدت طائرات Su-30sm و Su-35 التابعة للقوات الجوية الروسية وهي تقلع وتهبط على مدرج لم يتم الكشف عنه.

وأوضحت أنّ الطائرات عثرت على محطة رادار ومنظومة دفاع جوي من طراز Buk-M1، ودمّرتها.

واتهمت السلطات الأوكرانية والمسؤولون الغربيون مرارا القوات الروسية بارتكاب الجرائم خلال الحرب التي تقودها في أوكرانيا.