رئيس الوزراء اليمني: المجلس الرئاسي يضم كل القوى والتوافقات اليمنية

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إن بلاده تدخل مرحلة مهمة بعد استكمال المشاورات برعاية مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن إحلال السلام يعتمد على مدى استسلام الحوثيين لأجندة إيران.



وأضاف عبد الملك - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أن قرار الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته لمجلس القيادة كان مهما، مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات نالت الثقة ككيان توافقي.



وأكد رئيس الوزراء اليمني أن موضوع التغيير في الحكومة سيكون قابلا للنقاش، لافتا إلى أن التغييرات التي تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوي الشرعية.



وأشار إلى أن المجلس الرئاسي يضم كل القوى والتوافقات اليمنية، موضحا أن هناك تحركات لإعادة تنظيم وهيكلة الجانبين الأمني والعسكري.



وتعهد عبد الملك بالعمل على تعزيز قدرة الحكومة لتلبية الطلب على المواد الغذائية، مشددا على أهمية الدعم السعودي والإماراتي الذي سيسهم في دعم الاقتصاد.. داعيا دول الخليج للاستجابة العاجلة كما فعلت السعودية والإمارات.