الإسماعيلي يطلق منصته الرقمية لإكتشاف المواهب الكروية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تفعيل المنصة الرقمية ” isc scout ” والتي تستهدف الكشف والتنقيب عن المواهب في مصر من مختلف المراحل السنية حتي 18 عامًا.

وهو المشروع الذي قدمته ادارة التخطيط والتطوير بالتعاون مع بعض الجهات والشركات المتخصصة، وبدأت الخطوات الفعلية لتنفيذه منذ ديسمبر الماضي والذي يشمل موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية، على أن يتم إطلاقه بشكل رسمي قبل نهاية يوليو المقبل وهو الموعد المتوقع للإنتهاء من إشهار العلامة التجارية الجديدة للنادي الاسماعيلي ” isc “.

وتقدم المنصة حلول رقمية تمكن المستخدم من تقديم موهبته بشكل كامل مقابل قيمة مالية رمزية لمتباعتها وتقييمها من قبل لجان متخصصة من النادي الإسماعيلي لإنتقاء الأفضل منها وإخطارها بمواعيد الاختبار النهائي بملاعب النادي الإسماعيلي وإختيار من يستحق حمل قميص الدراويش في فرق الناشئين المختلفة علاوة على خدمات أخرى أبرزها حجز مواعيد الإختبارات السنوية والدورية بالنادي وربط أكاديميات النادي الرسمية وخدماتها بالمنصة.