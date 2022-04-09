موسكو: الدول الأوروبية تعاقب نفسها لا روسيا

قال مسؤول روسي، إنّ أوروبا شارفت على استنفاد قدراتها على فرض عقوبات جديدة ضد بلاده، معتبرا أن أوروبا تعاقب نفسها لا روسيا واقتصادها.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف قوله: «أعتقد أن العقوبات اقتربت من بلوغ سقفها».

وأضاف: «الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد الفحم الروسي لن يضر اقتصادنا».

وتابع: «الفحم خلافا للغاز، من السهل جدا إعادة توجيهه في اتجاه آخر، فهناك الكثير من مشتري الفحم الروسي في العالم».

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 1002 فردًا و32 كيانًا روسيًّا، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ورجال أعمال وضباط عسكريون.

كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم وتصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، وكذلك منع بعض البنوك الروسية والبيلاروسية من العمل في نظام السويفت المصرفي الدولي.

وتحجم بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والمجر، عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بسبب اعتمادها الكبير عليها في ظل عدم توفر بديل.