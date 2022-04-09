القومي للمرأة بشمال سيناء يتدخل لدعم مسنة اعتدى عليها ابنها

قدّم فريق تدخل شكله فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، لدعم سيدة مسنة اعتدى عليها ابنها، بعدما تم رصد الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحسان داود الغالي مقررة الفرع، في تصريحات صحفية، إنّ الفريق ضمّ في عضويته كلًا من فاطمة نصار، وفريال عبيد، وعايدة مصبح وكلاهن عضوات الفرع، بالإضافة إلى نسرين حمدي محامية مكتب الشكاوى.

وأضافت أنه تم إجراء زيارة للحاجة «م. ح» لتقديم سبل الدعم النفسي والقانوني والمجتمعي لها، مع سماع شهادات «الجيران» الذين أكدوا أن الابن اعتدى بالفعل على والدته المسنة، وأرجعوا ذلك إلى معاناته من مرض نفسي نتيجة ضغوط واقعة عليه.

وبحسب هذه الشهادات، فقد ألقي بالفعل القبض على الابن، إلا أن والدته أنكرت الواقعة حتى لا يتم حبسه.

من جانبها، حرصت المسنة على توجيه الشكر للمجلس القومي للمرأة على هذه الزيارة وتمنت تكرارها، وعبّرت عن رغبتها في الإفراج عن ابنها.