أردوغان يزور الأردن بعد غد الاثنين



يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة للعاصمة عمّان، بعد غد الإثنين، تستغرق يوما واحدا، تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت، بأنه ستتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات التركية الأردنية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين، بحسب ما أورده وكالة الاناضول التركية.



ومن المنتظر أن يتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول قضايا اقليمية ودولية راهنة.



كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد قام في مطلع الشهر الماضي بزيارة رسمية إلى تركيا، التقي خلالها نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وسلمه رسالة من الملك عبد الله الثاني للرئيس التركي.



وجاءت زيارة الصفدي لأنقرة ردا لزيارة قام بها تشاوش أوغلو للأردن في شهر أغسطس الماضي.