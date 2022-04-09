إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولا أمريكيا

أدرجت إيران، 24 اسمًا من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، على قائمة عقوباتها الخاصة بالأمريكيين، في إطار تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم السبت، أنها بـ"حدّثت قائمة العقوبات الخاصة بالأمريكيين الضالعين في أنشطة إرهابية وانتهاك حقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا".

وأكد البيان أن الخارجية فرضت العقوبات على الأمريكيين بسبب ارتكاب ما أسمتها "أعمالًا إرهابية ودعمهم لهذه الأعمال وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد إيران" في إطار تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدرجت الخارجية في القائمة 24 من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين، بينهم القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، ووزيري التجارة والخزانة السابقين ويلبر روس، وجاكوب جوزيف لو، إلى جانب رودي جولياني عمدة مدينة نيويورك السابق والمحامي السابق لدونالد ترمب.

واتهمت طهران المسؤولين المدرجين في قائمة العقوبات بـ "إعداد وتطبيق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران وتمويل المنظمات الإرهابية ولعب دور في الإجراءات القمعية الإسرائيلية في المنطقة وخاصة ضده الشعب الفلسطيني".

وفي يناير 2021، أدرجت طهران في لائحة العقوبات كلا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزيري الخارجية والدفاع السابقين مايك بومبيو، ومارك إسبر.