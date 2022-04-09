الجيش اليمني يتصدى لهجوم مدرع من قبل الحوثيين في جبهة لعيرف

تصدت مدفعية الجيش اليمني في ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، لهجوم مدرع من قبل الحوثيين في جبهة لعيرف وأحرقت عدداً من الأطقم والآليات العسكرية منها عربة بي أم بي.

وذكرت مصادر محلية يمنية بأن مليشيات الحوثي مستمرة لليوم الثاني على التوالي في شن هجوم واسع ومن عدة محاور على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب مأرب.

وأوضحت المصادر - حسبما نقلت قناة اليمن الإخبارية ،أن المليشيا الحوثية قصفت مديرية الوادي بمأرب التي تضم أكبر مخيمات النزوح صباح اليوم بصاروخ بالستي هو الثاني منذ إعلان الهدنة، بعد صاروخ أطلقته على مديرية رغوان قبل يومين، لافتة إلى أن الصاروخ وقع في مكان فارغ متسبباً بأضرار مادية.