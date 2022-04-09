وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين في مدينتي أكتوبر والعبور الجديدتين

الجزار يشدد على ضرورة ضغط الجداول الزمنية والمتابعة الحثيثة لكل مراحل التنفيذ.. والالتزام بجودة أعمال التشطيبات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بمدينتى أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة ضغط الجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، والعمل بالتوازى فى تنفيذ المرافق وإنشاء الوحدات، والبدء فى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بالمشروعات التى قاربت على الانتهاء من أجل إنهاء جميع عناصر ومكونات المشروع فى نفس الوقت، وتسليم الوحدات لمستحقيها فور الانتهاء من التنفيذ.

كما وجه الوزير، بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمواقع مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشغيلها، من أجل توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المشروع.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذى للوحدات بمشروع "سكن لكل المصريين"، ورفع تقارير دورية للوزير عن الموقف التنفيذى، كما شدد على أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة الدورية والحثيثة لكل مراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، موجهاً بالتعامل بحزم وحسم مع المقاولين فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ وجودته، وعدم التعامل مستقبلاً مع الشركات التى لم تثبت جدية فى الالتزام بالمواعيد المحددة.