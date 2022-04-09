كشفت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم السبت، أن عاصفة ترابية جعلت نهار مدينة حفر الباطن شمال شرق السعودية ليلا، فيما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين.

وشهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها خلال الساعات الماضية تدنيا في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على المحافظة فيما وصفها بعض المغردين على "تويتر" بأنها حولت النهار إلى ليل.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، من تعرض محافظة حفر الباطن إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الثامنة مساء السبت.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية أن العاصفة التي ضربت الشرقية اليوم ستمتد لمنطقة الرياض بما فيها العاصمة والقصيم خلال الساعات القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأقمار الصناعية توضح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.