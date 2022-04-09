لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة بقرية طنبدى بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك بسبب مشاجرة بسبب خلافات النسب.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية طنبدى التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات النسب أسفرت عن سقوط قتيل يدعي "ح.ا " 40 سنة بطلق ناري بالبطن وإصابة شقيقه "س" 30 سنة بطلق ناري وابن عمه "م" 25 سنة بطلق ناري.

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات النسب بين المجني عليهم و3 أشقاء آخرين من أبناء القرية، أطلقوا على إثرها الأعيرة النارية على المجني عليهم وسط حالة من الذعر والخوف بين أبناء القرية.

وأكد عدد من الأهالي أن المشاجرة كانت أمام المسجد أثناء صلاة التراويح، ما أدى إلىإغلاق إمام المسجد، للمسجد على المصلين خوفا من وقوع إصابات بين المصلين.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.