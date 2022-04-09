قطبا ميلانو يحاصران حلم نابولي بلقب أول منذ 32 عاما

يدخل السباق على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الأمتار الأخيرة حيث يجد نابولي، الحالم بأول تتويج له منذ 32 عاما، نفسه محاصرا من قبل قطبي ميلانو مع الوصول للمرحلة الـ32 من أصل 38.

وبعد تعثر ميلان الاثنين بالتعادل مع بولونيا من دون أهداف، يجد نابولي نفسه على بعد نقطة فقط من "روسونيري" المتصدر ومن خلفهما إنتر حامل اللقب الذي يتخلف بفارق أربع نقاط عن جاره اللدود لكنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها في 27 الحالي ضد بولونيا.

ومع خروج يوفنتوس من الصراع باعتراف مدربه ماسيميليانو أليغري بعدما بات متخلفا بفارق 8 نقاط عن ميلان إثر خسارته في عطلة نهاية الأسبوع على أرضه أمام إنتر 0-1، سيحاول نابولي جاهدا ألا يفوت عليه هذه الفرصة التاريخية رغم صعوبة المهمة في مواجهة قطبي ميلانو.