أكد الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة فيينا اليوم أن الانتصار الحقيقي ليس غزو دولة أو تدميرها، لكن الانتصار هو صنع السلام.

جاء ذلك في كلمة رئيس أساقفة فيينا اليوم بمناسبة اهداء الكنيسة النمساوية عشر سيارات إسعاف محملة بالدواء لإغاثة مواطني أوكرانيا .

وقال الكاردينال - في كلمته - إنه سيتم استخدام سيارات الإسعاف لنقل المرضى والجرحى والمدنيين المحتاجين للحماية وتعزيز جهود إغاثة مضاري الحرب .

وشكر الكاردينال شونبورن، جميع المانحين وكذلك مدينة فيينا، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا غير مفهوم وغير مبرر، معتبرا أن هناك طريقة واحدة فقط لحل الأزمة وهو إحلال السلام.

من جانبه، قال مستشار حاكم العاصمة فيينا بيتر هاكر إنه جرى بالفعل توفير الحماية لآلاف اللاجئين من أوكرانيا و 40 في المائة منهم من الأطفال.