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«نور الطريق».. فرقة المسرح القومي تستعد لأحدث عروضها على البيت الفني

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 2:47 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 2:47 ص

قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إنّ الفرقة تفتتح عرضها الجديد «نور الطريق» يوم الاثنين المقبل.

وأضاف في تصريحات له، إن العرض من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي، موضحًا أنه مستمر يوميًّا طوال شهر رمضان، وذلك في تمام العاشرة مساء.

يتناول العرض، بحسب فهمي، الطريق التي يسلكها الانسان إلى الله عز وجل، وكيف ينجح الإنسان فى الوصول لما يريد طالما التزم بنور الطريق.

«نور الطريق» بطولة الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنانان خالد الذهبي، وبهاء ثروت، وتصاحب الممثلين فرقة الإنشاد الديني «فراديس» بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد ،

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