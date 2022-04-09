زعيما الفلبين والصين يدعوان لضبط النفس في بحر الصين الجنوبي

قال مكتب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، إن دوتيرتي والرئيس الصيني شي جين بينج شددا على الحاجة إلى ممارسة ضبط النفس للحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي.

وعقد الزعيمان قمة استمرت ساعة عبر اتصال هاتفي أمس الجمعة ناقشا خلالها عدداً كبيراً من القضايا من بينها المخاوف التي تثيرها أزمة أوكرانيا والتصدي لجائحة كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المكتب الرئاسي الفلبيني في بيان "شدد الزعيمان على الحاجة إلى بذل كل الجهود للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي من خلال ممارسة ضبط النفس وإزالة التوتر والسعي للتوصل إلى إطار عمل متفق عليه من الجانبين من أجل تعاون مثمر".

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2016 سعى دوتيرتي إلى علاقات أكثر دفئاً مع بكين منحياً جانباً خلافاً إقليميا قائماً منذ مدة طويلة في بحر الصين الجنوبي وذلك مقابل مساعدات وقروض وتعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات.