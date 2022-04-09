علي جمعة: أهل الأعراف المذكورون في القرآن هم الأنبياء والرسل

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ أصحاب الأعراف المذكورين في القرآن الكريم هم الأنبياء والرسل، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يُعرَفون كلا بسيماهم، بمعنى أن هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار.

وأضاف خلال برنامج «القرآن العظيم» على قناة «صدى البلد»، أنّ أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم حين قال «ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» لهم شأن عظيم عند الله.

وتابع: «تفسير هذه الآيات يدل على تعظيم المعرفة، والمعرفة سلطة لها مكانة، وهو ما نطق به القرآن الكريم حين قال «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، لكن الله أكد وقال وفوق كل ذي علم عليم».

وأكمل: «القول الذي يذهب إلى أنّ أصحاب الأعراف هم الأنبياء يتسق مع سياق الحديث سالف الذكر، لأن هؤلاء كأنهم شهداء على الناس».