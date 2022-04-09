 البنك المركزي الأوكراني يثبت سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأوكراني يثبت سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي

د ب أ
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 9:56 م
ثبت البنك المركزي الأوكراني سعر صرف العملة المحلية، الهريفنا، أمام الدولار الأمريكي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي سيرجي نيكولايتشوك: "بعد انتصارنا، سنعود تدريجيا للنظام المعتاد لسعر الصرف الحر وسنرفع القيود تدريجيا".

وكان سعر الصرف الرسمي في 24 فبراير وهو اليوم الأول للحرب عند 25ر29 هريفنا مقابل الدولار، وظل عند ذلك السعر منذ ذلك الحين. ولا يتحرك سعر الصرف في البنوك الأوكرانية الأخرى أكثر من 10 %.

ووصل معدل التضخم في مارس في أوكرانيا إلى 7ر13 % ليرتفع عن مستواه في ذات الشهر العام الماضي. وزادت أسعار المواد الغذائية خاصة بنحو 20 %.

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