 إيران تفرض عقوبات على مسؤولين من إدارة ترامب السابقة بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوقية - بوابة الشروق
السبت 9 أبريل 2022 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

إيران تفرض عقوبات على مسؤولين من إدارة ترامب السابقة بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوقية

د ب أ
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 7:26 م
فرضت إيران عقوبات على 24 شخصا معظمهم من المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين عملوا لدى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب "النشاط الإرهابي وانتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.

ومن بين المسؤولين الذين طالتهم العقوبات، مساعد ترامب ومحاميه رودولف جولياني ورئيس أركان الجيش السابق جورج كيسي والسيناتور السابق جو ليبرمان، وفقا لقائمة نشرتها الوزارة اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقوبات رمزية في الغالب ومن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير مالي على هؤلاء الأشخاص.

ووصلت إيران والولايات المتحدة حاليا إلى طريق مسدود بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكان الجانبان يتفاوضان بشكل غير مباشر خلال العام الماضي حول مستقبل الاتفاق التاريخي الذي انسحب منه ترامب قبل أربع سنوات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك