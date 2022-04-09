إيران تفرض عقوبات على مسؤولين من إدارة ترامب السابقة بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوقية

فرضت إيران عقوبات على 24 شخصا معظمهم من المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين عملوا لدى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب "النشاط الإرهابي وانتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.



ومن بين المسؤولين الذين طالتهم العقوبات، مساعد ترامب ومحاميه رودولف جولياني ورئيس أركان الجيش السابق جورج كيسي والسيناتور السابق جو ليبرمان، وفقا لقائمة نشرتها الوزارة اليوم السبت.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقوبات رمزية في الغالب ومن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير مالي على هؤلاء الأشخاص.



ووصلت إيران والولايات المتحدة حاليا إلى طريق مسدود بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكان الجانبان يتفاوضان بشكل غير مباشر خلال العام الماضي حول مستقبل الاتفاق التاريخي الذي انسحب منه ترامب قبل أربع سنوات.