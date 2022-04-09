الطلب على تذاكر «انتريل» في أوروبا يصل إلى مستواه قبل تفشي كورونا

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وصل الطلب على تذاكر السفر الداخلي على خطوط السكك الحديدية الأوروبية (انتريل) التي تسمح بالسفر غير المحدود عبر قرابة 36 دولة، إلى مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، حسبما أبلغت الشركة المصدرة للتذاكر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت متحدثة باسم الشركة " اليوم ، نرى زيادة إيجابية في الربع الأول للعام الحالي تفوق الطلب من الربع الأول لعام 2019".

وأضافت أن عدد التذاكر التي تم بيعها في العقد الماضي زاد بشكل مطرد ، باستثناء عامي 2020و2021 اللذين شهدا تفشي الجائحة.

وتمكن التذكرة حاملها من ركوب القطارات في 33 دولة في القارة الأوروبية لفترة زمنية محددة، وبينما التذكرة مرتبطة بالرحالة الشباب، تقول منظمة (يوريل) إن هناك اهتماما بها بين الأسر وكبار السن.

وفي مارس عام 1972، تم إصدار التذكرة للشباب حتى 21 عاما.

وفي وقت لاحق تم تدريجيا رفع الفئة العمرية ، وأصبحت حاليا متاحة للجميع.

ويقتصر إصدار تذكرة انتريل على سكان الدول الأوروبية، وبالنسبة لركاب القطارات المقيمين في دول أخرى ، يتم إصدار تذكرة يوريل لهم.