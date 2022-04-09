رئيسي: إيران لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوق شعبها في المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الحكومة ترى أن من واجبها عدم التراجع ولو خطوة واحدة عن حقوق الشعب في المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن ما أسماهم بالأعداء يعلمون جيداً بعدم رغبة إيران في امتلاك السلاح النووي.

جاءت تصريحات رئيسي خلال مشاركته اليوم السبت، في الذكرى السنوية السادسة عشرة للصناعة النووية في إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال رئيسي: "إن العلماء لن يترددوا في مواجهة أي تهديد أو عقبة ويقودون المجتمع معهم للعبور من هذه العقبات وتابع أن أحد مكونات قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو هؤلاء الأناس المتعلمون وصانعوا التاريخ ممن يقتحمون الأخطار، وبالتأكيد أن القادة وشهداء الحقل النووي الشامخين هم من هؤلاء الثلة".

وأضاف الرئيس الإيراني: "علماء بلادنا النوويون ، وعلى رأسهم الشهداء النوويون، هم أناس واجهوا عقبات عديدة ولم يتوقفوا عن العمل".

وتابع رئيسي قائلا:"اليوم، على الرغم من مطاليب الأعداء أحرزت الصناعة النووية السلمية في إيران وبالاعتماد على الإرادة الفولاذية لعلماء الذرة تقدمًا ملحوظا ، والأهم من ذلك ، أنه تم توطين هذه الصناعة في بلادنا".

وأضاف الرئيس الإيراني:"أن الحظر والتهديدات والظلم الكبير ضد الشعب الايراني لم ولن يوقفنا، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء في الصناعة النووية وتخريب المنشآت النووية لا يمكن أن يمنع الشعب الإيراني من النهوض بأهدافه السلمية".

وتساءل رئيسي قائلا هل إيران تبحث عن سلاح نووي حتى يواجهنا ما أسماهم بالأعداء بهذا الشكل، وأضاف: "أن الأعداء يعرفون جيدًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أيدت ذلك في أكثر من 15 تقريرا لها وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات في أنشطة إيران النووية."

وتابع رئيسي قائلا: "إن الأنشطة والمعدات النووية للجمهورية الإسلامية في مجملها لا تشكل سوى نحو ثلاثة بالمئة من المعدات النووية الموجودة في العالم ،في حين تم توظيف 25 بالمائة من طاقة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الحجم من النشاطات النووية ،مما يدل على أن قلق من يكنون السوء للجمهورية الإسلامية ليس من امتلاك إيران للسلاح النووي بل من اقتدار إيران وتحقيقها إنجازات كبيرة في مجال الصناعة النووية السلمية".

وشدد رئيسي قائلا: "لدى العديد من دول المنطقة أسلحة نووية ، لكن الأعداء ليس لديهم حساسية تجاه أسلحتهم النووية ، وهذا يظهر أن ما يقلقهم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو استقلال إيران واقتدارها".

واختتم رئيسي تصريحاته قائلا: "إن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدفاع عن الحق المشروع للشعب الايراني العملاق بكل قوتها"، موضحا: "لن نسمح أبدًا للاستكبار بأدنى تطاول على الحقوق المشروع للشعب الإيراني أو إبطاء أو وقف الأنشطة السلمية للطاقة النووية الإيرانية، وأن مسار تحقيق الإنجازات والقدرات النووية السلمية ستتواصل بقوة واقتدار".