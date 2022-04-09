مكرم: نسعى لربط الشباب المصري الحاصلين على جائزة دوق أدنبرة داخل مصر وخارجها

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والمؤسسة في إطار البرامج التدريبية التي تنفذها للشباب، وحصول من يجتازها على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE، والمعتمدة من المملكة المتحدة.

واستهلت مكرم اللقاء، مشيدة بالبرنامج الذي تنفذه المؤسسة، وحصول الشباب على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE، حيث شهدت الوزيرة حفل تخرج 300 شاب مصري وحصولهم على الجائزة، معربة عن سعادتها بالمستوى الذي وصل إليه الشباب خلال البرنامج التدريبي.

وأضافت أننا لدينا شباب مصري بالمملكة المتحدة حصل أيضًا على نفس الجائزة، مشيرة إلى أنه خلال التعاون بين الوزارة ومؤسسة المجتمع المدني سيتم ربط الحاصلين على الجائزة في مصر والمملكة المتحدة، ليكونوا على تواصل دائم ونقل التجارب فيما بينهم.

ولفتت إلى أن هذا التواصل بين الشباب في مصر ونظرائهم في المملكة المتحدة، من الحاصلين على الجائزة، من شأنه أيضًا الترويج للسياحة المصرية، وخصوصًا سياحة المحميات الطبيعية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، كما أن هذا يأتي تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشباب، مما يمكننا من إعداد جيل مؤهل جيدًا للقيادة في المستقبل وأجيال بمؤهلات متخصصة.

ومن جانبه، أعرب اللواء محسن النعماني عن سعادته برعاية وزيرة الهجرة للفعاليات مبديًا استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة في إطار دعم وتأهيل الشباب وربط الشباب داخل مصر مع نظرائهم في المملكة المتحدة مجتازي البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة، لافتًا إلى فخره بالمستوى الذي يصل إليه الشباب عقب انتهاء البرنامج التدريبي باختلاف مراحله، مشيدًا باستجابة السفيرة نبيلة مكرم ودعمها لأنشطة الشباب؛ إذ أنها تقوم بأنشطة مشابهة للأنشطة التي تقدمها الجائزة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبلورة الآليات الخاصة واللازمة لتحقيق هذا التعاون وربط الشباب المصري بالداخل والخارج من الحاصلين على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE.

وكانت المؤسسة احتفلت بتخرج 300 مشترك مصري وحصولهم على الجائزة البريطانية للتميز والإبداع "دوق أدنبرة"، وهي إحدى الجوائز الرائدة لإنجازات الشباب وتجمع بين الخبرات العملية والمهارات الحياتية، منذ إطلاقها عام 1956 من قبل صاحب السمو الملكي دوق أدنبرة.

شارك في الجائزة أكثر من 8 ملايين شاب في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتقدم الجائزة 3 مستويات: البرونزي والفضي والذهبي، وتعمل على تنمية المواهب والقيام بالخدمات للبيئة الخاصة بالمتدرب والاعتماد على النفس والمعيشة في مناطق غير مؤهلة، كما تؤهل الجائزة الحاصلين عليها للحصول على أسبقية في الالتحاق بالجامعات في الخارج، وكذا الحصول على المنح الدراسية.